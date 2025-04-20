Фітобронхол (Phytobronchol)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
96,86
Економія при броні: -3,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
3.7 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
94,97
Економія при броні: -3,92 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
97,40
Економія при броні: -3,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,10
Економія при броні: -17,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
3.9 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,99
Економія при броні: -3,56 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
3.9 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
4.4 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Симчича Мирослава, 51
4.9 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
4.9 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Полякова / Чарівна, 1/163
5.0 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Святого Миколая / Поштова, 6/25
5.0 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,10
Економія при броні: -17,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
5.4 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Броньова, 17/1
6.6 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
106,68
Економія при броні: -6,63 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 87
7.7 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
100,76
Економія при броні: -4,96 грн