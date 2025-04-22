Фітобронхол (Phytobronchol)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,10
Економія при броні: -11,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,10
Економія при броні: -11,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
109,30
Економія при броні: -13,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
109,30
Економія при броні: -13,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 51
1.8 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
109,10
Економія при броні: -13,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
109,30
Економія при броні: -13,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
110,62
Економія при броні: -6,44 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 18
2.7 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
109,30
Економія при броні: -13,80 грн