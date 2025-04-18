Фітобронхол (Phytobronchol)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 49 аптеках у Одеса
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
109,32
Економія при броні: -3,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
111,86
Економія при броні: -6,75 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
93,67
Економія при броні: -4,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
3.6 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
3.7 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Одеса, вул. Європейська, 72
4.0 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
4.1 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
95,79
Економія при броні: -32,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
4.5 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
108,30
Економія при броні: -32,00 грн
Маргарита
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 71
4.6 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 72
4.8 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Середньофонтанська, 34-А
5.2 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
5.3 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
109,30
Економія при броні: -33,00 грн