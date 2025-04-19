Фітобронхол (Phytobronchol)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 55 аптеках у Львів
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
109,30
Економія при броні: -19,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
96,94
Економія при броні: -23,22 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
109,30
Економія при броні: -19,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,10
Економія при броні: -17,50 грн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
98,22
Економія при броні: -24,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
96,07
Економія при броні: -6,24 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
1.4 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Яблонської Софії, 8
1.8 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,10
Економія при броні: -17,50 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 4
1.8 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Подорожник
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
2.0 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,10
Економія при броні: -17,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
2.0 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,10
Економія при броні: -17,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Зелена, 73
2.2 км
Фітобронхол збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
98,02
Економія при броні: -6,21 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Замарстинівська, 122
2.6 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group