Фітобронхол (Phytobronchol)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 161 аптеках у Харків
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
109,10
Економія при броні: -13,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
100,41
Економія при броні: -6,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
4.7 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
4.9 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
95,64
Економія при броні: -14,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
5.6 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
66,94
Економія при броні: -2,24 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 7
5.9 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,10
Економія при броні: -11,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
6.0 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
6.2 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
98,92
Економія при броні: -3,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
6.2 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
97,94
Економія при броні: -4,08 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 1-А
6.2 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Слави, 3
6.6 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, вул. Золочівська, 12
6.6 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 6
7.0 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 145
7.6 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 34
7.6 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 214/2
7.6 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group