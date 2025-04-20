Фітобронхол (Phytobronchol)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Фітобронхол збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Фітобронхол збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
86,10
Економія при броні: -5,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Фітобронхол збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
92,90
Економія при броні: -14,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, вул. Зінченко Володимира, 1
3.7 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
4.5 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
4.6 км
Фітобронхол збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
5.2 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
94,92
Економія при броні: -4,07 грн