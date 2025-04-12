Спирт етиловий 70% (Ethanol 70%)
Спирт етиловий 70% інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: етанол;
містить при температурі 20 ºС не менше 69,3% об/об і не більше 70,7% об/об етанолу та воду.
Лікарська форма
Розчин для зовнішнього застосування.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора, безбарвна, летка, легкозаймиста рідина. Гігроскопічна.
Фармакотерапевтична група
Антисептичні та дезінфекційні засоби. Код АТХ D08A X08.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
При зовнішньому застосуванні чинить антисептичну, дезінфікуючу, місцевоподразнювальну дію. Етанол коагулює білки, активний відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій та вірусів.
Фармакокінетика.
При місцевому застосуванні не всмоктується через шкіру.
Показання
Фурункули, панариції, інфільтрати, мастити на початкових стадіях. Для обтирання та компресів. Хірургічна обробка рук хірургів.
Протипоказання
Підвищена індивідуальна чутливість. Не можна застосовувати при гострих запальних процесах шкіри.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
При зовнішньому застосуванні етанолу результати взаємодії з іншими лікарськими засобами невідомі.
Застосування у період вагітності або годування груддю
У період вагітності і годування груддю застосування препарату можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Зовнішньо — для обтирання, компресів, дезінфекції шкіри, у тому числі рук.
Для компресів, обтирань (з метою запобігання опіку) етанол слід розвести водою у співвідношенні 1:1.
Діти
Застосовують за призначенням лікаря.
Передозування
При зовнішньому застосуванні випадки передозування невідомі.
Побічні реакції
При місцевому застосуванні можливі подразнення шкіри або слизових оболонок.
У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.
Термін придатності
5 років.
Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С, подалі від вогню.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 100 мл у флаконі.
Категорія відпуску
За рецептом.
Виробник
ПАТ «Галичфарм».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 79024, м. Львів, вул. Опришківська, 6/8.