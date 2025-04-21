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Спирт етиловий 70% (Ethanol 70%)
Спирт етиловий 70% (Ethanol 70%)
Миколаїв
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Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 96
98.7 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
35,72
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лиманка, ж/м Радужний, 4
114.0 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
38,97
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
149.1 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
38,97
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
149.1 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
50,46
Економія при броні:
-1,46 грн
49,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
150.6 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
44,62
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
157.4 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
41,47
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
159.4 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
44,62
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
160.1 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
44,62
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
177.1 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
48,69
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
179.6 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
48,69
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 30-А
243.3 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
39,83
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
251.0 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
40,57
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
251.6 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
50,47
Економія при броні:
-1,47 грн
49,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
254.0 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
50,47
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
255.6 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
50,47
Економія при броні:
-1,47 грн
49,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 228
256.3 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
48,69
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
258.3 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
51,40
Економія при броні:
-2,40 грн
49,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
258.8 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
50,46
Економія при броні:
-1,46 грн
49,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
261.2 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
51,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
263.4 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
48,17
грн
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