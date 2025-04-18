Спирт етиловий 70% (Ethanol 70%)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 96
13.1 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Лиманка, ж/м Радужний, 4
9.1 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 30-А
226.5 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
48,69
Економія при броні: -1,69 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
255.5 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
50,46
Економія при броні: -4,46 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
255.5 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
257.3 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
263.8 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
266.0 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
266.3 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
290.1 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
361.4 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
362.2 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
50,47
Економія при броні: -1,47 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
364.6 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
366.2 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
50,47
Економія при броні: -1,47 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 228
366.8 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
368.8 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
51,40
Економія при броні: -2,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
369.2 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
50,46
Економія при броні: -1,46 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
371.2 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
46,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
371.5 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм