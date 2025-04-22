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Спирт етиловий 70% (Ethanol 70%)
Спирт етиловий 70% (Ethanol 70%)
Чернігів
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
50,00
Економія при броні:
-1,00 грн
49,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
126.0 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
50,00
Економія при броні:
-1,00 грн
49,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
129.6 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
48,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
48,69
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
130.3 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
50,46
Економія при броні:
-1,46 грн
49,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вернадського Академіка, 16
131.8 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
51,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростень, перех. Грушевського / Сосновського, 17/1
194.3 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
41,14
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
313.2 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
48,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
338.4 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
48,69
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Ізяслав, вул. Никитюка Миколи, 4
349.4 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
39,83
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
365.8 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
30,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 30-А
370.7 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
39,83
грн
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Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 9
398.2 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
38,97
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
398.4 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
48,69
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 35-Д
398.4 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
44,62
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
407.6 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
47,15
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
419.9 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
44,62
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
422.0 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
41,47
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
422.6 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
44,62
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
425.1 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
50,46
Економія при броні:
-1,46 грн
49,00
грн
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