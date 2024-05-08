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Активні речовини — “С”СПИРТ ЕТИЛОВИЙ* (SPIRITUS AETHYLICUS*)

СПИРТ ЕТИЛОВИЙ* (SPIRITUS AETHYLICUS*) Діюча речовина

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Знайдено: 80 препаратів
Септавіол Плюс 96% розчин для зовнішнього застосування, 96 %, флакон скляний, 100 мл, № 1; Віола
Септавіол Плюс 96% Розчин для зовнішнього застосування, 96 %, флакон скляний, 100 мл, № 1 Віола
В 632 аптеках
від 46,30 грн
Ціни в аптеках
Септил розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 70 %, флакон, 100 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Септил Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 70 %, флакон, 100 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 493 аптеках
від 40,91 грн
Ціни в аптеках
Септавіол 70% розчин для зовнішнього застосування, 70 %, флакон скляний, 100 мл, № 1; Віола
Септавіол 70% Розчин для зовнішнього застосування, 70 %, флакон скляний, 100 мл, № 1 Віола
В 398 аптеках
від 54,50 грн
Ціни в аптеках
Септил Плюс розчин, 96 %, флакон, 100 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Септил Плюс Розчин, 96 %, флакон, 100 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 342 аптеках
від 44,75 грн
Ціни в аптеках
Септавіол 70% розчин для зовнішнього застосування, 70 %, флакон полімерний, 100 мл, № 1; Віола
Септавіол 70% Розчин для зовнішнього застосування, 70 %, флакон полімерний, 100 мл, № 1 Віола
В 290 аптеках
від 40,15 грн
Ціни в аптеках
Фармасептил розчин, 96 %, флакон полімерний, 100 мл, № 1; МЕДЛЕВ
Фармасептил Розчин, 96 %, флакон полімерний, 100 мл, № 1 МЕДЛЕВ
В 184 аптеках
від 53,09 грн
Ціни в аптеках
Спирт етиловий 70% розчин, 70 %, флакон скляний, 100 мл, № 1; МЕДЛЕВ
Спирт етиловий 70% Розчин, 70 %, флакон скляний, 100 мл, № 1 МЕДЛЕВ
В 169 аптеках
від 23,84 грн
Ціни в аптеках
Спирт етиловий 96% розчин, 96 %, флакон скляний, 100 мл, № 1; МЕДЛЕВ
Спирт етиловий 96% Розчин, 96 %, флакон скляний, 100 мл, № 1 МЕДЛЕВ
В 169 аптеках
від 28,49 грн
Ціни в аптеках
Септил розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 70 %, флакон, 100 мл, тм жфф, тм жфф, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Септил Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 70 %, флакон, 100 мл, тм жфф, тм жфф, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 164 аптеках
від 52,40 грн
Ціни в аптеках
Фармасептил розчин, 96 %, флакон скляний, 100 мл, № 1; МЕДЛЕВ
Фармасептил Розчин, 96 %, флакон скляний, 100 мл, № 1 МЕДЛЕВ
В 126 аптеках
від 38,73 грн
Ціни в аптеках
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування, 96 %, флакон скляний, 100 мл, тм айві, тм айві, № 1; Віола
Спирт етиловий 96% Розчин для зовнішнього застосування, 96 %, флакон скляний, 100 мл, тм айві, тм айві, № 1 Віола
В 119 аптеках
від 66,50 грн
Ціни в аптеках
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування, 96 %, флакон скляний, 100 мл, № 1; Книш Віталій Володимирович
Спирт етиловий 96% Розчин для зовнішнього застосування, 96 %, флакон скляний, 100 мл, № 1 Книш Віталій Володимирович
В 73 аптеках
від 32,00 грн
Ціни в аптеках
ЗАСІБ ДЕЗИНФІКУЮЧИЙ "КОРДАСЕПТ® УНІВЕРСАЛ ГІГІЄНІЧНИЙ СПРЕЙ" флакон, 200 мл, № 1; Гелінгхем
ЗАСІБ ДЕЗИНФІКУЮЧИЙ "КОРДАСЕПТ® УНІВЕРСАЛ ГІГІЄНІЧНИЙ СПРЕЙ" Флакон, 200 мл, № 1 Гелінгхем
В 53 аптеках
від 136,59 грн
Ціни в аптеках
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування, 70 %, флакон скляний, 100 мл, тм айві, тм айві, № 1; Віола
Спирт етиловий 70% Розчин для зовнішнього застосування, 70 %, флакон скляний, 100 мл, тм айві, тм айві, № 1 Віола
В 45 аптеках
від 66,51 грн
Ціни в аптеках
СТЕРИЛЛІУМ® ГЕЛЬ гель, 85 %, флакон з дозатором, 475 мл, № 1; Боде Хемі
СТЕРИЛЛІУМ® ГЕЛЬ Гель, 85 %, флакон з дозатором, 475 мл, № 1 Боде Хемі
В 27 аптеках
від 210,81 грн
Ціни в аптеках
СТЕРИЛЛІУМ® ГЕЛЬ гель, 85 %, флакон пластиковий, 100 мл, № 1; Боде Хемі
СТЕРИЛЛІУМ® ГЕЛЬ Гель, 85 %, флакон пластиковий, 100 мл, № 1 Боде Хемі
В 18 аптеках
від 101,93 грн
Ціни в аптеках
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування, 70 %, флакон, 100 мл, № 1; Галичфарм
Спирт етиловий 70% Розчин для зовнішнього застосування, 70 %, флакон, 100 мл, № 1 Галичфарм
В 18 аптеках
від 35,72 грн
Ціни в аптеках
Спирт етиловий 70% розчин, 70 %, флакон скляний, 100 мл, № 1; Книш Віталій Володимирович
Спирт етиловий 70% Розчин, 70 %, флакон скляний, 100 мл, № 1 Книш Віталій Володимирович
В 13 аптеках
від 20,50 грн
Ціни в аптеках
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування, 96 %, флакон, 100 мл, № 1; Галичфарм
Спирт етиловий 96% Розчин для зовнішнього застосування, 96 %, флакон, 100 мл, № 1 Галичфарм
В 8 аптеках
від 45,46 грн
Ціни в аптеках
Спирт етиловий 96% розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 96 %, флакон, 100 мл, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Спирт етиловий 96% Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 96 %, флакон, 100 мл, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 7 аптеках
від 30,65 грн
Ціни в аптеках
Спиртол розчин для зовнішнього застосування, 70 %, флакон, 100 мл, № 1; Фітофарм
Спиртол Розчин для зовнішнього застосування, 70 %, флакон, 100 мл, № 1 Фітофарм
В 7 аптеках
від 37,40 грн
Ціни в аптеках
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування, 96 %, флакон скляний, 100 мл, укупорений пробкою та кришкою, укупор. пробк. та кришк., № 1; Віола
Спирт етиловий 96% Розчин для зовнішнього застосування, 96 %, флакон скляний, 100 мл, укупорений пробкою та кришкою, укупор. пробк. та кришк., № 1 Віола
В 6 аптеках
від 35,50 грн
Ціни в аптеках
Септавіол Плюс 96% розчин для зовнішнього застосування, 96 %, флакон полімерний, 100 мл, № 1; Віола
Септавіол Плюс 96% Розчин для зовнішнього застосування, 96 %, флакон полімерний, 100 мл, № 1 Віола
В 5 аптеках
від 50,26 грн
Ціни в аптеках
Фармасептил розчин для зовнішнього застосування, 70 %, флакон скляний, 100 мл, № 1; МЕДЛЕВ
Фармасептил Розчин для зовнішнього застосування, 70 %, флакон скляний, 100 мл, № 1 МЕДЛЕВ
В 5 аптеках
від 48,05 грн
Ціни в аптеках
Етилосепт 96 розчин, 96 %, флакон, 100 мл, № 1; Книш Віталій Володимирович
Етилосепт 96 Розчин, 96 %, флакон, 100 мл, № 1 Книш Віталій Володимирович
В 4 аптеках
від 26,89 грн
Ціни в аптеках
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування, 96 %, флакон, 100 мл, № 1; Лубнифарм
Спирт етиловий 96% Розчин для зовнішнього застосування, 96 %, флакон, 100 мл, № 1 Лубнифарм
В 4 аптеках
від 41,20 грн
Ціни в аптеках
Септил Плюс розчин, 96 %, флакон, 100 мл, тм жфф, тм жфф, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Септил Плюс Розчин, 96 %, флакон, 100 мл, тм жфф, тм жфф, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 4 аптеках
від 52,25 грн
Ціни в аптеках
Біосепт 70 розчин для зовнішнього застосування, 70 %, флакон скляний, 100 мл, № 1; Знак Якості Люкс
Біосепт 70 Розчин для зовнішнього застосування, 70 %, флакон скляний, 100 мл, № 1 Знак Якості Люкс
В 3 аптеках
від 26,80 грн
Ціни в аптеках
Спирт етиловий 70% розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 70 %, флакон, 100 мл, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Спирт етиловий 70% Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 70 %, флакон, 100 мл, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 3 аптеках
від 29,60 грн
Ціни в аптеках
Етилосепт 70 розчин, 70 %, флакон, 100 мл, № 1; Книш Віталій Володимирович
Етилосепт 70 Розчин, 70 %, флакон, 100 мл, № 1 Книш Віталій Володимирович
В 3 аптеках
від 28,66 грн
Ціни в аптеках
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування, 70 %, флакон скляний, 100 мл, укупорений пробкою та кришкою, укупор. пробк. та кришк., № 1; Віола
Спирт етиловий 70% Розчин для зовнішнього застосування, 70 %, флакон скляний, 100 мл, укупорений пробкою та кришкою, укупор. пробк. та кришк., № 1 Віола
В 3 аптеках
від 34,65 грн
Ціни в аптеках
Спиртол розчин для зовнішнього застосування, 96 %, флакон, 100 мл, № 1; Фітофарм
Спиртол Розчин для зовнішнього застосування, 96 %, флакон, 100 мл, № 1 Фітофарм
В 2 аптеках
від 56,70 грн
Ціни в аптеках
Етанол 70 розчин для зовнішнього застосування, 70 %, флакон скляний, 100 мл, № 1; Кілафф
Етанол 70 Розчин для зовнішнього застосування, 70 %, флакон скляний, 100 мл, № 1 Кілафф
В 2 аптеках
від 23,85 грн
Ціни в аптеках
Біосепт розчин для зовнішнього застосування, 96 %, флакон скляний, 100 мл, № 1; Знак Якості Люкс
Біосепт Розчин для зовнішнього застосування, 96 %, флакон скляний, 100 мл, № 1 Знак Якості Люкс
В 2 аптеках
від 29,50 грн
Ціни в аптеках
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування, 70 %, флакон скляний, 100 мл, № 1; Лубнифарм
Спирт етиловий 70% Розчин для зовнішнього застосування, 70 %, флакон скляний, 100 мл, № 1 Лубнифарм
В 2 аптеках
від 29,00 грн
Ціни в аптеках
АХД 2000 розчин нашкірний, 75 г/100 г, флакон, 250 мл, з розпилювачем, з розпилювач., № 1; Лізоформ Дезинфекція
АХД 2000 Розчин нашкірний, 75 г/100 г, флакон, 250 мл, з розпилювачем, з розпилювач., № 1 Лізоформ Дезинфекція
В 1 аптеці
від 105,73 грн
Ціни в аптеках
Вітасепт розчин для зовнішнього застосування, 96 %, флакон, 100 мл, № 1; Панацея
Вітасепт Розчин для зовнішнього застосування, 96 %, флакон, 100 мл, № 1 Панацея
В 1 аптеці
від 26,77 грн
Ціни в аптеках
Етанол 96 розчин для зовнішнього застосування, 96 %, флакон скляний, 100 мл, № 1; Кілафф
Етанол 96 Розчин для зовнішнього застосування, 96 %, флакон скляний, 100 мл, № 1 Кілафф
В 1 аптеці
від 32,10 грн
Ціни в аптеках
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування, 70 %, флакон, 100 мл, № 1; Серпантин Фарм
Спирт етиловий 70% Розчин для зовнішнього застосування, 70 %, флакон, 100 мл, № 1 Серпантин Фарм
В 1 аптеці
від 40,00 грн
Ціни в аптеках
ЗАСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ "ДІАЗЕЛ" 10 мл, № 1; ЛекоПро
ЗАСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ "ДІАЗЕЛ" 10 мл, № 1 ЛекоПро
В 78 аптеках інших міст
від 26,90 грн
Ціни в інших містах
Септавіол Плюс 96% розчин для зовнішнього застосування, 96 %, флакон скляний, 50 мл, № 1; Віола
Септавіол Плюс 96% Розчин для зовнішнього застосування, 96 %, флакон скляний, 50 мл, № 1 Віола
В 38 аптеках інших міст
від 17,00 грн
Ціни в інших містах
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування, 96 %, флакон скляний, 100 мл, № 1; УКРСПЕЦФАРМ
Спирт етиловий 96% Розчин для зовнішнього застосування, 96 %, флакон скляний, 100 мл, № 1 УКРСПЕЦФАРМ
В 27 аптеках інших міст
від 45,98 грн
Ціни в інших містах
Євраетил 70% розчин для зовнішнього застосування, 70 %, флакон, 100 мл, № 1; Євразія
Євраетил 70% Розчин для зовнішнього застосування, 70 %, флакон, 100 мл, № 1 Євразія
В 15 аптеках інших міст
від 26,00 грн
Ціни в інших містах
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування, 70 %, флакон, 100 мл, № 1; Червона зірка
Спирт етиловий 70% Розчин для зовнішнього застосування, 70 %, флакон, 100 мл, № 1 Червона зірка
В 3 аптеках інших міст
від 27,20 грн
Ціни в інших містах
Спирт медичний 96% розчин, 96 %, флакон полімерний, 100 мл, № 1; Знак Якості Люкс
Спирт медичний 96% Розчин, 96 %, флакон полімерний, 100 мл, № 1 Знак Якості Люкс
В 3 аптеках інших міст
від 29,70 грн
Ціни в інших містах
Спирт етиловий 70% розчин, 70 %, флакон полімерний, 100 мл, № 1; МЕДЛЕВ
Спирт етиловий 70% Розчин, 70 %, флакон полімерний, 100 мл, № 1 МЕДЛЕВ
В 2 аптеках інших міст
від 28,00 грн
Ціни в інших містах
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування, 96 %, флакон, 100 мл, № 1; Серпантин Фарм
Спирт етиловий 96% Розчин для зовнішнього застосування, 96 %, флакон, 100 мл, № 1 Серпантин Фарм
В 1 аптеці інших міст
від 37,00 грн
Ціни в інших містах
Вітасепт розчин для зовнішнього застосування, 70 %, флакон, 100 мл, № 1; Панацея
Вітасепт Розчин для зовнішнього застосування, 70 %, флакон, 100 мл, № 1 Панацея
В 1 аптеці інших міст
від 23,46 грн
Ціни в інших містах
ВІПАСЕПТ каністра, 5000 мл, № 1; Бланідас
ВІПАСЕПТ Каністра, 5000 мл, № 1 Бланідас
В 1 аптеці інших міст
від 830,20 грн
Ціни в інших містах
Етанол 96 розчин для зовнішнього застосування, 96 %, флакон полімерний, 100 мл, № 1; Кілафф
Етанол 96 Розчин для зовнішнього застосування, 96 %, флакон полімерний, 100 мл, № 1 Кілафф
В 1 аптеці інших міст
від 34,30 грн
Ціни в інших містах
АХД 2000 розчин нашкірний, 75 г/100 г, флакон, 1000 мл, № 1; Лізоформ Дезинфекція
АХД 2000 Розчин нашкірний, 75 г/100 г, флакон, 1000 мл, № 1 Лізоформ Дезинфекція
Немає в наявності
АХД 2000 розчин нашкірний, 75 г/100 г, каністра, 5 л, № 1; Лізоформ Дезинфекція
АХД 2000 Розчин нашкірний, 75 г/100 г, каністра, 5 л, № 1 Лізоформ Дезинфекція
Немає в наявності
Етанол 70% розчин, 70 %, флакон, 100 мл, № 1; Фарма Черкас
Етанол 70% Розчин, 70 %, флакон, 100 мл, № 1 Фарма Черкас
Немає в наявності
Етанол 96% розчин, 96 %, флакон, 100 мл, № 1; Фарма Черкас
Етанол 96% Розчин, 96 %, флакон, 100 мл, № 1 Фарма Черкас
Немає в наявності
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування, 96 %, флакон, 100 мл, № 1; Червона зірка
Спирт етиловий 96% Розчин для зовнішнього застосування, 96 %, флакон, 100 мл, № 1 Червона зірка
Немає в наявності
Спирт етиловий 96% розчин, флакон, 100 мл, № 1; УКРСПИРТ
Спирт етиловий 96% Розчин, флакон, 100 мл, № 1 УКРСПИРТ
Немає в наявності
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування, 96 %, каністра полімерна, 1 л, № 1; Книш Віталій Володимирович
Спирт етиловий 96% Розчин для зовнішнього застосування, 96 %, каністра полімерна, 1 л, № 1 Книш Віталій Володимирович
Немає в наявності
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування, 96 %, каністра полімерна, 5 л, № 1; Книш Віталій Володимирович
Спирт етиловий 96% Розчин для зовнішнього застосування, 96 %, каністра полімерна, 5 л, № 1 Книш Віталій Володимирович
Немає в наявності
Спирт медичний 70 розчин для зовнішнього застосування, 70 %, флакон, 100 мл, № 1; Фармактив
Спирт медичний 70 Розчин для зовнішнього застосування, 70 %, флакон, 100 мл, № 1 Фармактив
Немає в наявності
Спирт етиловий 70% розчин, 70 %, каністра полімерна, 10 л, № 1; МЕДЛЕВ
Спирт етиловий 70% Розчин, 70 %, каністра полімерна, 10 л, № 1 МЕДЛЕВ
Немає в наявності
Спирт етиловий 96% розчин, 96 %, каністра полімерна, 10 л, № 1; МЕДЛЕВ
Спирт етиловий 96% Розчин, 96 %, каністра полімерна, 10 л, № 1 МЕДЛЕВ
Немає в наявності
СПРЕЙ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ РУК, ПОВЕРХОНЬ ТА ТКАНИН спрей, 75 %, флакон, 150 мл, № 1; Медичний центр М.Т.К.
СПРЕЙ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ РУК, ПОВЕРХОНЬ ТА ТКАНИН Спрей, 75 %, флакон, 150 мл, № 1 Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
ФАГО'ДЕРМ АСЕПТ 500 мл, з насосом, з насосом, № 1; Праймдез
ФАГО'ДЕРМ АСЕПТ 500 мл, з насосом, з насосом, № 1 Праймдез
Немає в наявності
ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ ЗАСІБ DETTOL 2 В 1 ДЛЯ РУК ТА ПОВЕРХОНЬ спрей, 50 мл, № 1; Реккітт Бенкізер Хаусхолд Eнд Хелс Кер Україна
ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ ЗАСІБ DETTOL 2 В 1 ДЛЯ РУК ТА ПОВЕРХОНЬ Спрей, 50 мл, № 1 Реккітт Бенкізер Хаусхолд Eнд Хелс Кер Україна
Немає в наявності
ЗАСІБ ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ РУК DETTOL З ЕКСТРАКТОМ РОМАШКИ гель, 50 мл, № 1; Реккітт Бенкізер Хаусхолд Eнд Хелс Кер Україна
ЗАСІБ ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ РУК DETTOL З ЕКСТРАКТОМ РОМАШКИ Гель, 50 мл, № 1 Реккітт Бенкізер Хаусхолд Eнд Хелс Кер Україна
Немає в наявності
Спирт етиловий 70% розчин, 70 %, пляшка скляна, 1 л, № 1; Книш Віталій Володимирович
Спирт етиловий 70% Розчин, 70 %, пляшка скляна, 1 л, № 1 Книш Віталій Володимирович
Немає в наявності
Спирт етиловий 70% розчин, 70 %, пляшка скляна, 5 л, № 1; Книш Віталій Володимирович
Спирт етиловий 70% Розчин, 70 %, пляшка скляна, 5 л, № 1 Книш Віталій Володимирович
Немає в наявності
Спирт етиловий 70% розчин, 70 %, каністра полімерна, 1 л, № 1; Книш Віталій Володимирович
Спирт етиловий 70% Розчин, 70 %, каністра полімерна, 1 л, № 1 Книш Віталій Володимирович
Немає в наявності
Спирт етиловий 70% розчин, 70 %, каністра полімерна, 5 л, № 1; Книш Віталій Володимирович
Спирт етиловий 70% Розчин, 70 %, каністра полімерна, 5 л, № 1 Книш Віталій Володимирович
Немає в наявності
Спирт етиловий 70% розчин, 70 %, каністра полімерна, 10 л, № 1; Книш Віталій Володимирович
Спирт етиловий 70% Розчин, 70 %, каністра полімерна, 10 л, № 1 Книш Віталій Володимирович
Немає в наявності
Спирт етиловий 70% розчин, 70 %, каністра полімерна, 20 л, № 1; Книш Віталій Володимирович
Спирт етиловий 70% Розчин, 70 %, каністра полімерна, 20 л, № 1 Книш Віталій Володимирович
Немає в наявності
ФАГО'ДЕРМ АСЕПТ 1 л, з насосом, з насосом, № 1; Праймдез
ФАГО'ДЕРМ АСЕПТ 1 л, з насосом, з насосом, № 1 Праймдез
Немає в наявності
Септавіол 70% розчин для зовнішнього застосування, 70 %, флакон скляний, 50 мл, № 1; Віола
Септавіол 70% Розчин для зовнішнього застосування, 70 %, флакон скляний, 50 мл, № 1 Віола
Немає в наявності
Спирт етиловий 96% розчин, 96 %, флакон полімерний, 100 мл, № 1; МЕДЛЕВ
Спирт етиловий 96% Розчин, 96 %, флакон полімерний, 100 мл, № 1 МЕДЛЕВ
Немає в наявності
Спирт медичний 70% розчин, 70 %, флакон полімерний, 100 мл, № 1; Знак Якості Люкс
Спирт медичний 70% Розчин, 70 %, флакон полімерний, 100 мл, № 1 Знак Якості Люкс
Немає в наявності
Етанол 70 розчин для зовнішнього застосування, 70 %, флакон полімерний, 100 мл, № 1; Кілафф
Етанол 70 Розчин для зовнішнього застосування, 70 %, флакон полімерний, 100 мл, № 1 Кілафф
Немає в наявності
Спирт етиловий 70% розчин, 70 %, каністра полімерна, 1 л, № 1; МЕДЛЕВ
Спирт етиловий 70% Розчин, 70 %, каністра полімерна, 1 л, № 1 МЕДЛЕВ
Немає в наявності
Спирт етиловий 70% розчин, 70 %, каністра полімерна, 5 л, № 1; МЕДЛЕВ
Спирт етиловий 70% Розчин, 70 %, каністра полімерна, 5 л, № 1 МЕДЛЕВ
Немає в наявності
Спирт етиловий 96% розчин, 96 %, каністра полімерна, 1 л, № 1; МЕДЛЕВ
Спирт етиловий 96% Розчин, 96 %, каністра полімерна, 1 л, № 1 МЕДЛЕВ
Немає в наявності
Спирт етиловий 96% розчин, 96 %, каністра полімерна, 5 л, № 1; МЕДЛЕВ
Спирт етиловий 96% Розчин, 96 %, каністра полімерна, 5 л, № 1 МЕДЛЕВ
Немає в наявності

антисептична, дезінфікуюча, місцево-подразнювальна дія; активний відносно гр(+) і гр(-) бактерій та вірусів.

96% р-н - дезінфекція шкіри рук; 70% р-н - фурункули, панариції, інфільтрати, мастити на початкових стадіях; для обтирання та компресів; хірургічна обробка рук хірургів.

70% р-н: зовнішньо - для обтирання, компресів, дезінфекції шкіри, у т.ч. рук; для компресів, обтирань (з метою запобігання опіку) розвести водою у співвідношенні 1:1; 96% р-н: зовнішньо - наносять на шкіру за допомогою ватних тампонів, серветок.

підвищена індивідуальна чутливість, г. запальні процеси шкіри; 96% р-н протипоказаний дітям до 14 років.

подразнення шкіри або слизових оболонок.