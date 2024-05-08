СПИРТ ЕТИЛОВИЙ* (SPIRITUS AETHYLICUS*) Діюча речовина
Септил Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 70 %, флакон, 100 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 40,91 грн
Септил Плюс Розчин, 96 %, флакон, 100 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 44,75 грн
від 53,09 грн
від 23,84 грн
від 28,49 грн
Септил Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 70 %, флакон, 100 мл, тм жфф, тм жфф, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 52,40 грн
від 38,73 грн
Спирт етиловий 96% Розчин для зовнішнього застосування, 96 %, флакон скляний, 100 мл, № 1 Книш Віталій Володимирович
від 32,00 грн
ЗАСІБ ДЕЗИНФІКУЮЧИЙ "КОРДАСЕПТ® УНІВЕРСАЛ ГІГІЄНІЧНИЙ СПРЕЙ" Флакон, 200 мл, № 1 Гелінгхем
від 136,59 грн
від 210,81 грн
від 101,93 грн
Спирт етиловий 70% Розчин для зовнішнього застосування, 70 %, флакон, 100 мл, № 1 Галичфарм
від 35,72 грн
Спирт етиловий 70% Розчин, 70 %, флакон скляний, 100 мл, № 1 Книш Віталій Володимирович
від 20,50 грн
Спирт етиловий 96% Розчин для зовнішнього застосування, 96 %, флакон, 100 мл, № 1 Галичфарм
від 45,46 грн
Спирт етиловий 96% Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 96 %, флакон, 100 мл, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 30,65 грн
від 37,40 грн
Фармасептил Розчин для зовнішнього застосування, 70 %, флакон скляний, 100 мл, № 1 МЕДЛЕВ
від 48,05 грн
Етилосепт 96 Розчин, 96 %, флакон, 100 мл, № 1 Книш Віталій Володимирович
від 26,89 грн
Спирт етиловий 96% Розчин для зовнішнього застосування, 96 %, флакон, 100 мл, № 1 Лубнифарм
від 41,20 грн
Септил Плюс Розчин, 96 %, флакон, 100 мл, тм жфф, тм жфф, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 52,25 грн
Біосепт 70 Розчин для зовнішнього застосування, 70 %, флакон скляний, 100 мл, № 1 Знак Якості Люкс
від 26,80 грн
Спирт етиловий 70% Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 70 %, флакон, 100 мл, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 29,60 грн
Етилосепт 70 Розчин, 70 %, флакон, 100 мл, № 1 Книш Віталій Володимирович
від 28,66 грн
від 56,70 грн
від 23,85 грн
Біосепт Розчин для зовнішнього застосування, 96 %, флакон скляний, 100 мл, № 1 Знак Якості Люкс
від 29,50 грн
Спирт етиловий 70% Розчин для зовнішнього застосування, 70 %, флакон скляний, 100 мл, № 1 Лубнифарм
від 29,00 грн
АХД 2000 Розчин нашкірний, 75 г/100 г, флакон, 250 мл, з розпилювачем, з розпилювач., № 1 Лізоформ Дезинфекція
від 105,73 грн
від 26,77 грн
від 32,10 грн
Спирт етиловий 70% Розчин для зовнішнього застосування, 70 %, флакон, 100 мл, № 1 Серпантин Фарм
від 40,00 грн
від 26,90 грн
Спирт етиловий 96% Розчин для зовнішнього застосування, 96 %, флакон скляний, 100 мл, № 1 УКРСПЕЦФАРМ
від 45,98 грн
Спирт етиловий 70% Розчин для зовнішнього застосування, 70 %, флакон, 100 мл, № 1 Червона зірка
від 27,20 грн
Спирт медичний 96% Розчин, 96 %, флакон полімерний, 100 мл, № 1 Знак Якості Люкс
від 29,70 грн
від 28,00 грн
Спирт етиловий 96% Розчин для зовнішнього застосування, 96 %, флакон, 100 мл, № 1 Серпантин Фарм
від 37,00 грн
Вітасепт Розчин для зовнішнього застосування, 70 %, флакон, 100 мл, № 1 Панацея
від 23,46 грн
від 830,20 грн
Спирт етиловий 96% Розчин для зовнішнього застосування, 96 %, флакон, 100 мл, № 1 Червона зірка
Немає в наявності
Спирт етиловий 96% Розчин для зовнішнього застосування, 96 %, каністра полімерна, 1 л, № 1 Книш Віталій Володимирович
Немає в наявності
Спирт етиловий 96% Розчин для зовнішнього застосування, 96 %, каністра полімерна, 5 л, № 1 Книш Віталій Володимирович
Немає в наявності
Спирт медичний 70 Розчин для зовнішнього застосування, 70 %, флакон, 100 мл, № 1 Фармактив
Немає в наявності
СПРЕЙ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ РУК, ПОВЕРХОНЬ ТА ТКАНИН Спрей, 75 %, флакон, 150 мл, № 1 Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ ЗАСІБ DETTOL 2 В 1 ДЛЯ РУК ТА ПОВЕРХОНЬ Спрей, 50 мл, № 1 Реккітт Бенкізер Хаусхолд Eнд Хелс Кер Україна
Немає в наявності
ЗАСІБ ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ РУК DETTOL З ЕКСТРАКТОМ РОМАШКИ Гель, 50 мл, № 1 Реккітт Бенкізер Хаусхолд Eнд Хелс Кер Україна
Немає в наявності
Спирт етиловий 70% Розчин, 70 %, пляшка скляна, 1 л, № 1 Книш Віталій Володимирович
Немає в наявності
Спирт етиловий 70% Розчин, 70 %, пляшка скляна, 5 л, № 1 Книш Віталій Володимирович
Немає в наявності
Спирт етиловий 70% Розчин, 70 %, каністра полімерна, 1 л, № 1 Книш Віталій Володимирович
Немає в наявності
Спирт етиловий 70% Розчин, 70 %, каністра полімерна, 5 л, № 1 Книш Віталій Володимирович
Немає в наявності
Спирт етиловий 70% Розчин, 70 %, каністра полімерна, 10 л, № 1 Книш Віталій Володимирович
Немає в наявності
Спирт етиловий 70% Розчин, 70 %, каністра полімерна, 20 л, № 1 Книш Віталій Володимирович
Немає в наявності
Септавіол 70% Розчин для зовнішнього застосування, 70 %, флакон скляний, 50 мл, № 1 Віола
Немає в наявності
Етанол 70 Розчин для зовнішнього застосування, 70 %, флакон полімерний, 100 мл, № 1 Кілафф
Немає в наявності
антисептична, дезінфікуюча, місцево-подразнювальна дія; активний відносно гр(+) і гр(-) бактерій та вірусів.
96% р-н - дезінфекція шкіри рук; 70% р-н - фурункули, панариції, інфільтрати, мастити на початкових стадіях; для обтирання та компресів; хірургічна обробка рук хірургів.
70% р-н: зовнішньо - для обтирання, компресів, дезінфекції шкіри, у т.ч. рук; для компресів, обтирань (з метою запобігання опіку) розвести водою у співвідношенні 1:1; 96% р-н: зовнішньо - наносять на шкіру за допомогою ватних тампонів, серветок.
підвищена індивідуальна чутливість, г. запальні процеси шкіри; 96% р-н протипоказаний дітям до 14 років.
подразнення шкіри або слизових оболонок.