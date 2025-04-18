Спирт етиловий 70% (Ethanol 70%)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Київ
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
8.2 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вернадського Академіка, 16
10.3 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
50,46
Економія при броні: -1,46 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
10.8 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростень, перех. Грушевського / Сосновського, 17/1
143.6 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 30-А
243.2 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
248.7 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
48,69
Економія при броні: -1,69 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Ізяслав, вул. Никитюка Миколи, 4
265.4 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
303.0 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
303.1 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
346.4 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
347.9 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
348.8 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
50,46
Економія при броні: -4,46 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
349.1 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
349.2 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
351.0 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 35-Д
357.1 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 9
357.3 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
357.5 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
48,69
Економія при броні: -3,69 грн