Київ
Інші антисептики та дезінфектанти
D08A X08
Етанол
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D08
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A X
Інші антисептики та дезінфектанти
D08A X08
Етанол
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Септил
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
45,80
грн
в 734 аптеках
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Спирт етиловий 96%
Розчин 96 % флакон скляний 100 мл №1
МЕДЛЕВ
від
33,56
грн
в 368 аптеках
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Септил Плюс
Розчин 96 % флакон 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
52,86
грн
в 367 аптеках
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Септавіол Плюс 96%
Розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
Віола
від
57,72
грн
в 286 аптеках
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Спирт етиловий 70%
Розчин 70 % флакон скляний 100 мл №1
МЕДЛЕВ
від
28,94
грн
в 209 аптеках
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Спирт етиловий 96%
Розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
Книш Віталій Володимирович
від
32,99
грн
в 124 аптеках
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Фармасептил
Розчин 96 % флакон скляний 100 мл №1
МЕДЛЕВ
від
55,80
грн
в 118 аптеках
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Септавіол 70%
Розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон полімерний 100 мл №1
Віола
від
41,28
грн
в 114 аптеках
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Септавіол 70%
Розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон скляний 100 мл №1
Віола
від
51,09
грн
в 90 аптеках
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Фармасептил
Розчин 96 % флакон полімерний 100 мл №1
МЕДЛЕВ
від
70,90
грн
в 84 аптеках
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Спирт етиловий 96%
Розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл тм айві №1
Віола
від
57,70
грн
в 54 аптеках
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Біосепт
Розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
Знак Якості Люкс
від
30,75
грн
в 52 аптеках інших міст
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Фармасептил
Розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон скляний 100 мл №1
МЕДЛЕВ
від
46,88
грн
в 49 аптеках
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Біосепт 70
Розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон скляний 100 мл №1
Знак Якості Люкс
від
24,83
грн
в 40 аптеках інших міст
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Септил Плюс
Розчин 96 % флакон 100 мл тм жфф №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
53,40
грн
в 32 аптеках
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Етилосепт 70
Розчин 70 % флакон 100 мл №1
Книш Віталій Володимирович
від
57,78
грн
в 27 аптеках
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Септавіол Плюс 96%
Розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон полімерний 100 мл №1
Віола
від
83,41
грн
в 19 аптеках
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Етилосепт 96
Розчин 96 % флакон 100 мл №1
Книш Віталій Володимирович
від
59,40
грн
в 18 аптеках
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Спирт етиловий 96%
Розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
від
47,64
грн
в 8 аптеках
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Спирт медичний 96%
Розчин 96 % флакон полімерний 100 мл №1
Знак Якості Люкс
від
31,70
грн
в 8 аптеках інших міст
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Форма випуску
р-н
р-н д/зовн. застос.
р-н нашкірний
р-н спирт. д/зовн. застос.
Дозування
70 %
75 г/100 г
96 %
Пакування
каністра 1 л
каністра 5 л
каністра полімерн. 1 л
каністра полімерн. 5 л
каністра полімерн. 10 л
каністра полімерн. 20 л
пляшка скляна 1 л
пляшка скляна 5 л
фл. 100 мл
фл. 250 мл
фл. 1000 мл
фл. пластик. 100 мл
фл. полімер. 100 мл
фл. скляний 50 мл
фл. скляний 100 мл
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Виробник
Євразія
Виола ФФ
Віола
Галичфарм
Здоров'я
Знак Якості Люкс
Книш Віталій Володимирович
Корпорація Здоров'я
Кілафф
Лубнифарм
Лізоформ Дезинфекція
МЕДЛЕВ
Межиріцький вітамінний завод
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Панацея
Серпантин Фарм
УКРСПЕЦФАРМ
УКРСПИРТ
Фарма Черкас
Фармактив
Фітофарм
Червона зірка
Экстра
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