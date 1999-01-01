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Інші антисептики та дезінфектанти
D08A X08

Етанол

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D08АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08AАНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A XІнші антисептики та дезінфектанти
D08A X08Етанол
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Септил
Септил
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 45,80 грн
в 734 аптеках
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Спирт етиловий 96%
Спирт етиловий 96%
Розчин 96 % флакон скляний 100 мл №1
МЕДЛЕВ
від 33,56 грн
в 368 аптеках
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Септил Плюс
Септил Плюс
Розчин 96 % флакон 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 52,86 грн
в 367 аптеках
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Септавіол Плюс 96%
Септавіол Плюс 96%
Розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
Віола
від 57,72 грн
в 286 аптеках
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Спирт етиловий 70%
Спирт етиловий 70%
Розчин 70 % флакон скляний 100 мл №1
МЕДЛЕВ
від 28,94 грн
в 209 аптеках
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Спирт етиловий 96%
Спирт етиловий 96%
Розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
Книш Віталій Володимирович
від 32,99 грн
в 124 аптеках
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Фармасептил
Фармасептил
Розчин 96 % флакон скляний 100 мл №1
МЕДЛЕВ
від 55,80 грн
в 118 аптеках
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Септавіол 70%
Септавіол 70%
Розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон полімерний 100 мл №1
Віола
від 41,28 грн
в 114 аптеках
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Септавіол 70%
Септавіол 70%
Розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон скляний 100 мл №1
Віола
від 51,09 грн
в 90 аптеках
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Фармасептил
Фармасептил
Розчин 96 % флакон полімерний 100 мл №1
МЕДЛЕВ
від 70,90 грн
в 84 аптеках
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Спирт етиловий 96%
Спирт етиловий 96%
Розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл тм айві №1
Віола
від 57,70 грн
в 54 аптеках
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Біосепт
Біосепт
Розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон скляний 100 мл №1
Знак Якості Люкс
від 30,75 грн
в 52 аптеках інших міст
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Фармасептил
Фармасептил
Розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон скляний 100 мл №1
МЕДЛЕВ
від 46,88 грн
в 49 аптеках
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Біосепт 70
Біосепт 70
Розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон скляний 100 мл №1
Знак Якості Люкс
від 24,83 грн
в 40 аптеках інших міст
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Септил Плюс
Септил Плюс
Розчин 96 % флакон 100 мл тм жфф №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 53,40 грн
в 32 аптеках
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Етилосепт 70
Етилосепт 70
Розчин 70 % флакон 100 мл №1
Книш Віталій Володимирович
від 57,78 грн
в 27 аптеках
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Септавіол Плюс 96%
Септавіол Плюс 96%
Розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон полімерний 100 мл №1
Віола
від 83,41 грн
в 19 аптеках
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Етилосепт 96
Етилосепт 96
Розчин 96 % флакон 100 мл №1
Книш Віталій Володимирович
від 59,40 грн
в 18 аптеках
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Спирт етиловий 96%
Спирт етиловий 96%
Розчин для зовнішнього застосування 96 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
від 47,64 грн
в 8 аптеках
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Спирт медичний 96%
Спирт медичний 96%
Розчин 96 % флакон полімерний 100 мл №1
Знак Якості Люкс
від 31,70 грн
в 8 аптеках інших міст
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