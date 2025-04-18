Спирт етиловий 70% (Ethanol 70%)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Харків
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Нескорених, 26-В
7.3 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
130.2 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
51,40
Економія при броні: -5,40 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Первозванівська, 3-Б
191.0 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
195.5 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
48,69
Економія при броні: -3,69 грн
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 9
196.8 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 35-Д
197.9 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
202.5 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
46,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
249.3 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
50,47
Економія при броні: -1,47 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
250.6 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
251.0 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
50,47
Економія при броні: -1,47 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 228
251.3 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
251.4 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
252.9 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
51,40
Економія при броні: -2,40 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
256.7 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
257.1 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
257.9 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
50,46
Економія при броні: -1,46 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
302.9 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
303.1 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
303.7 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм