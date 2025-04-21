Спирт етиловий 70% (Ethanol 70%)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Вінниця
М.т.к.
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Вінниця, вул. Пирогова, 46
3.3 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 30-А
122.8 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Ізяслав, вул. Никитюка Миколи, 4
154.9 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Коростень, перех. Грушевського / Сосновського, 17/1
190.5 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Вернадського Академіка, 16
191.7 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 54-А
198.6 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
200.5 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
201.1 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
50,46
Економія при броні: -1,46 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
202.0 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
202.7 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
50,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
203.5 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
50,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 85
217.2 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
222.9 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28
278.3 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
50,00
Економія при броні: -1,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Горбачевського, 50
279.0 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
50,00
Економія при броні: -1,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рогатин, пл. Роксолани, 22
282.3 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
286.3 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 96
341.9 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лиманка, ж/м Радужний, 4
355.5 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
385.7 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм
50,46
Економія при броні: -1,46 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
386.1 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Галичфарм