Фармакодинаміка.

Левоміцетин є антибіотиком широкого спектра дії: ефективний відносно багатьох грампозитивних та грамнегативних бактерій, рикетсій, спірохет, збудників трахоми, пситакозу, венеричної лімфогранульоми; діє на штами бактерій, стійких до пеніциліну, стрептоміцину, сульфаніламідів. Слабоактивний відносно кислотостійких бактерій, синьогнійної палички, найпростіших та клостридій. Стійкість мікроорганізмів до левоміцетину розвивається відносно повільно. У звичайних дозах діє бактеріостатично. Механізм антимікробної дії левоміцетину пов'язаний з порушенням синтезу білків мікроорганізмів.

Фармакокінетика.

Препарат добре проникає у тканини та рідини організму; терапевтичні концентрації левоміцетину при призначенні його місцево в очних краплях утворюються у склистому тілі, рогівці, райдужній оболонці, водянистій волозі ока; у кришталик препарат не проникає.