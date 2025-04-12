Левоміцетин-ОЗ (Laevomycetin-OZ)
Левоміцетин-ОЗ інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: chloramhpenicol;
1 мл розчину містить хлорамфеніколу 2,5 мг;
допоміжні речовини: кислота борна, вода очищена.
Лікарська форма
Краплі очні.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна рідина.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовують в офтальмології. Антибіотики. Хлорамфенікол. Koд ATХ S01A A01.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Левоміцетин є антибіотиком широкого спектра дії: ефективний відносно багатьох грампозитивних та грамнегативних бактерій, рикетсій, спірохет, збудників трахоми, пситакозу, венеричної лімфогранульоми; діє на штами бактерій, стійких до пеніциліну, стрептоміцину, сульфаніламідів. Слабоактивний відносно кислотостійких бактерій, синьогнійної палички, найпростіших та клостридій. Стійкість мікроорганізмів до левоміцетину розвивається відносно повільно. У звичайних дозах діє бактеріостатично. Механізм антимікробної дії левоміцетину пов'язаний з порушенням синтезу білків мікроорганізмів.
Фармакокінетика.
Препарат добре проникає у тканини та рідини організму; терапевтичні концентрації левоміцетину при призначенні його місцево в очних краплях утворюються у склистому тілі, рогівці, райдужній оболонці, водянистій волозі ока; у кришталик препарат не проникає.
Показання
Кон'юнктивіти, кератити, блефарити, викликані чутливими до препарату мікроорганізмами.
Протипоказання
Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів препарату. Захворювання шкіри (псоріаз, екзема, грибкові ураження).
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Взаємодія при місцевому застосуванні очних крапель з іншими препаратами не встановлена. У разі супутнього застосування інших місцевих офтальмологічних препаратів слід дотримуватися інтервалу не менше 15 хвилин між їх застосуванням. Очні мазі застосовувати останніми.
Особливості застосування
Не допускається безконтрольне призначення левоміцетину, особливо у педіатричній практиці.
. Препарат протипоказаний у період вагітності. На період лікування препаратом слід припинити годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Протягом 1 години після застосування препарату (поки зір проясниться) слід утримуватися від керування автотранспортом або роботи з іншими механізмами.
Спосіб застосування та дози
Дорослим та дітям по 1 краплі в кожне око 3 рази на добу. Курс лікування 5–15 днів (залежить від характеру і вираженості захворювання, досягнутого терапевтичного ефекту).
Дітям віком до 4 тижнів призначати тільки за життєвими показаннями.
Передозування
Збільшені дози левоміцетину можуть призвести до тимчасового зниження гостроти зору. У такому разі слід промити око проточною водою.
Побічні реакції
Можливі місцеві реакції, включаючи набряк повік, свербіж, подразнення очей та сльозотечу. Алергічні реакції, включаючи висипання, ангіоневротичний набряк, кропив'янку, свербіж, гіперемію шкіри. Можливий головний біль, запаморочення.
Термін придатності
2 роки. Термін зберігання розчину після розкриття флакону 15 діб.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 5 мл або 10 мл у флаконі з кришкою-крапельницею у пачці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Товариство з обмеженою відповідальністю «Дослідний завод «ГНЦЛС».
Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАРМЕКС ГРУП».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, Харківська обл., місто Харків, вулиця Воробйова, будинок 8.
(Товариство з обмеженою відповідальністю «Дослідний завод «ГНЦЛС»)
Україна, 08301, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка, буд. 100.
(Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАРМЕКС ГРУП»)