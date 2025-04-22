Левоміцетин-ОЗ (Laevomycetin-OZ)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
36,80
Економія при броні: -3,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
36,50
Економія при броні: -3,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
38,56
Економія при броні: -4,49 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
38,30
Економія при броні: -5,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
38,67
Економія при броні: -4,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
37,52
Економія при броні: -4,25 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
36,50
Економія при броні: -3,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
37,50
Економія при броні: -3,43 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
38,43
Економія при броні: -4,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
33,00
Економія при броні: -1,28 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
36,90
Економія при броні: -4,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
34,70
Економія при броні: -1,80 грн