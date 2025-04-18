Левоміцетин-ОЗ (Laevomycetin-OZ)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 224 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
38,12
Економія при броні: -2,57 грн
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
29,26
Економія при броні: -1,06 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
37,66
Економія при броні: -3,44 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
38,64
Економія при броні: -4,42 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
37,40
Економія при броні: -4,90 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
38,44
Економія при броні: -1,27 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
37,40
Економія при броні: -4,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
38,89
Економія при броні: -2,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
38,22
Економія при броні: -3,61 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я