Левоміцетин-ОЗ (Laevomycetin-OZ)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 176 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
37,91
Економія при броні: -3,51 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
36,50
Економія при броні: -4,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
36,90
Економія при броні: -4,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
36,50
Економія при броні: -4,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
37,45
Економія при броні: -4,26 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
37,40
Економія при броні: -5,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
36,90
Економія при броні: -4,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
36,00
Економія при броні: -4,00 грн