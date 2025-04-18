Левоміцетин-ОЗ (Laevomycetin-OZ)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 789 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
35,20
Економія при броні: -2,90 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
42,26
Економія при броні: -9,07 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
42,88
Економія при броні: -9,21 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
38,18
Економія при броні: -4,29 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
35,20
Економія при броні: -2,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я