Левоміцетин-ОЗ (Laevomycetin-OZ)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 170 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
39,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
38,09
Економія при броні: -3,41 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
37,40
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
22,96
Економія при броні: -0,96 грн
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
40,86
Економія при броні: -2,86 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
39,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
37,47
Економія при броні: -1,32 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
37,40
Економія при броні: -5,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
37,62
Економія при броні: -2,93 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
38,67
Економія при броні: -2,53 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
39,00
Економія при броні: -1,00 грн