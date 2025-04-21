Левоміцетин-ОЗ (Laevomycetin-OZ)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 98 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
32,79
Економія при броні: -1,63 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
39,00
Економія при броні: -6,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
38,13
Економія при броні: -4,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
39,00
Економія при броні: -6,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
36,90
Економія при броні: -4,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
39,00
Економія при броні: -6,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
37,03
Економія при броні: -3,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
37,40
Економія при броні: -4,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
38,06
Економія при броні: -3,99 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
39,00
Економія при броні: -6,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
37,92
Економія при броні: -3,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
37,98
Економія при броні: -3,57 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
39,00
Економія при броні: -6,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Левоміцетин-ОЗ краплі очні 2.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
39,00
Економія при броні: -6,40 грн