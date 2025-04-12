Дисоль (Disolum)
Дисоль інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: натрію ацетат тригідрат, натрію хлорид;
100 мл розчину містять: натрію ацетату тригідрату — 200 мг, натрію хлориду — 600 мг;
іонний склад на 1000 мл препарату: Na+ — 117 ммоль, Cl¯ — 103 ммоль, ацетат — 15 ммоль;
допоміжна речовина: вода для ін'єкцій.
Лікарська форма
Розчин для інфузій.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна рідина, теоретична осмолярність —
235 мосмоль/л, рН 6,5–7,5.
Фармакотерапевтична група
Розчини, що застосовуються для корекції порушень електролітного балансу. Електроліти.
Код АТХ В05В В01.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Відновлює об'єм циркулюючої крові. Зменшує гіперкаліємію та її наслідки при терапії
водно-сольових порушень, покращує капілярний кровообіг та функцію нирок. Проявляє дезінтоксикаційний ефект внаслідок короткочасного підвищення об'єму рідини, зниження концентрації токсичних продуктів у крові, активації діурезу.
Фармакокінетика.
Препарат недовго знаходиться в судинному руслі, швидко переходить в інтерстиціальний простір та метаболізується у печінці. Виводиться нирками, посилюючи діурез.
Показання
Корекція гіперкаліємії та її наслідків при дегідратації та інтоксикаціях організму, що виникають при різних інфекційних захворюваннях (гостра дизентерія, харчова токсикоінфекція, холера Ель-Тор).
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату. Загроза розвитку набряку мозку і легень, гіпергідратація.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не встановлено.
Особливості застосування
Перед застосуванням розчин підігріти до +36–38 оС. З обережністю вводити хворим з порушенням видільної функції нирок, з декомпенсованими вадами серця, при набряково-асцитичному синдромі у хворих на цироз печінки.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Досвід застосування препарату у період вагітності або годування груддю відсутній.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Дані стосовно впливу препарату на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами відсутні, оскільки препарат слід застосовувати винятково в умовах стаціонару.
Спосіб застосування та дози
Вводити внутрішньовенно краплинно. Перед застосуванням розчин підігріти до +36–38 оС. Загальна кількість введеного розчину має відповідати об'єму втраченої рідини.
Баланс введеної та втраченої рідини визначати кожні 6 годин! Після усунення гіперкаліємії подальшу водно-сольову терапію проводити препаратами трисоль, ацесоль.
Діти
Даних щодо обмеження застосування препарату дітям немає. Режим дозування коригувати залежно від лабораторних показників. Загальна добова доза залежить від водно-електролітного балансу та лабораторних показників.
Передозування
Гіпокаліємія, гіпернатріємія. Внаслідок гіпергідратації та гіперволемії може розвинутися серцева недостатність.
Побічні реакції
При індивідуальній непереносимості будь-якого компонента препарату можливі реакції гіперчутливості.
Термін придатності
5 років.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці.
Заморожування препарату за умови зберігання герметичності пляшки не є протипоказанням до використання. Незмочуваність внутрішньої поверхні пляшки не є протипоказанням до застосування препарату.
Упаковка
По 400 мл у пляшках.
Категорія відпуску
За рецептом.
Виробник
Приватне акціонерне товариство «Інфузія».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 21034, м. Вінниця, вул. Волошкова, б. 55 або Україна, 23219, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Вінницькі Хутори, вул. Немирівське шосе, б. 84А.
Заявник
Приватне акціонерне товариство «Інфузія».