Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Харків
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
9.4 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 75/2
165.4 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
189.7 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
62,39
Економія при броні: -3,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
195.5 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
60,87
Економія при броні: -3,16 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 32-Г
202.5 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
401.0 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
60,10
Економія при броні: -9,13 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
401.4 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
58,90
Економія при броні: -1,90 грн
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Обухів, вул. Козацький Шлях, 108
402.8 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
405.5 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
412.0 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
416.3 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Гонгадзе Георгія, 5
419.0 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 136
421.5 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
58,90
Економія при броні: -9,00 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 71/1
457.2 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Центральна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 23
566.2 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Верона
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Бабаджаняна Маршала, 21
568.5 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Олександрія
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 28
571.1 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 21-Б
597.2 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сокиряни, вул. Перемоги, 11-А
663.8 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
58,80
Економія при броні: -8,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:30
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
838.7 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія