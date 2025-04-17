Київ (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Київ
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
4.1 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
6.3 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
9.2 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
9.6 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
60,10
Економія при броні: -9,13 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
58,90
Економія при броні: -1,90 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Гонгадзе Георгія, 5
10.4 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 136
11.2 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
58,90
Економія при броні: -3,50 грн
В містах поряд
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Обухів, вул. Козацький Шлях, 108
40.9 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 21-Б
208.8 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
224.6 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
61,68
Економія при броні: -3,08 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сокиряни, вул. Перемоги, 11-А
316.5 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
58,80
Економія при броні: -3,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кам'янське, просп. Свободи, 32-Г
365.4 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
394.3 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
60,05
Економія при броні: -2,34 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 71/1
405.1 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
417.6 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Центральна, 75/2
441.5 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Центральна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 23
444.8 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Верона
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Одеса, вул. Бабаджаняна Маршала, 21
445.2 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
448.3 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Олександрія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 28
449.6 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія