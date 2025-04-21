Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Миколаїв
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 71/1
6.8 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
В містах поряд
Центральна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 23
108.5 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Верона
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Бабаджаняна Маршала, 21
111.1 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Олександрія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 28
112.6 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кам'янське, просп. Свободи, 32-Г
263.8 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
51,90
Економія при броні: -4,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
281.0 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
60,26
Економія при броні: -2,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Центральна, 75/2
340.3 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
359.2 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
60,85
Економія при броні: -2,25 грн
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Обухів, вул. Козацький Шлях, 108
364.8 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сокиряни, вул. Перемоги, 11-А
381.0 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
58,80
Економія при броні: -8,90 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
397.4 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
58,90
Економія при броні: -1,90 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
399.7 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
60,10
Економія при броні: -9,13 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
402.4 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
405.7 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 136
409.2 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
58,90
Економія при броні: -9,00 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
410.9 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Гонгадзе Георгія, 5
413.9 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 21-Б
417.1 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
472.0 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
583.0 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія