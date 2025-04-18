Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Одеса
Верона
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Бабаджаняна Маршала, 21
4.4 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Центральна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 23
5.6 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Олександрія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 28
8.8 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
В містах поряд
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 71/1
117.2 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Сокиряни, вул. Перемоги, 11-А
328.9 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
58,80
Економія при броні: -8,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 32-Г
371.2 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
51,90
Економія при броні: -4,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 16
390.1 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
60,87
Економія при броні: -3,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Хмільник, просп. Свободи, 21-Б
397.5 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Обухів, вул. Козацький Шлях, 108
400.5 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
435.1 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
58,90
Економія при броні: -1,90 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
437.6 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
437.6 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
60,10
Економія при броні: -9,13 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Київ, вул. Ніжинська, 16
439.9 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Київ, просп. Берестейський, 136
442.2 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
58,90
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
444.4 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
62,39
Економія при броні: -3,79 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Гонгадзе Георгія, 5
447.9 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
448.3 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Центральна, 75/2
450.3 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:30
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
521.4 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Великий Бичків, вул. Грушевського Михайла, 74
529.6 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
50,00
Економія при броні: -13,50 грн