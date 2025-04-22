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Дисоль (Disolum)
Дисоль (Disolum)
Чернігів
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Аптекар
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Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
119.2 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
53,20
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Гонгадзе Георгія, 5
126.0 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
37,80
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
127.8 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
60,10
Економія при броні:
-9,13 грн
50,97
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
130.3 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
58,90
Економія при броні:
-1,90 грн
57,00
грн
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Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
132.0 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
59,10
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
132.2 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
37,80
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 136
132.6 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
58,90
Економія при броні:
-9,00 грн
49,90
грн
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Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Обухів, вул. Козацький Шлях, 108
163.9 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
33,60
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
233.7 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
62,94
Економія при броні:
-4,34 грн
58,60
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 21-Б
319.5 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
36,69
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
391.8 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
51,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кам'янське, просп. Свободи, 32-Г
407.7 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
51,90
Економія при броні:
-4,10 грн
47,80
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
432.2 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
61,24
Економія при броні:
-3,53 грн
57,71
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сокиряни, вул. Перемоги, 11-А
438.0 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
58,80
Економія при броні:
-8,90 грн
49,90
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Центральна, 75/2
465.0 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
36,33
грн
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Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 71/1
508.4 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
33,51
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
545.6 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
33,40
грн
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Центральна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 23
562.3 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
67,80
грн
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Верона
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Бабаджаняна Маршала, 21
563.0 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
67,80
грн
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Олександрія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 28
567.2 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
67,80
грн
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