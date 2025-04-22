Київ
Дисоль (Disolum)

Дисоль (Disolum)

Чернігів (адресу не вказано)
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
119.2 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
53,20 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Гонгадзе Георгія, 5
126.0 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
37,80 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
127.8 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
60,10
Економія при броні: -9,13 грн
50,97 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
130.3 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
58,90
Економія при броні: -1,90 грн
57,00 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
132.0 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
59,10 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
132.2 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
37,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 136
132.6 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
58,90
Економія при броні: -9,00 грн
49,90 грн
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Обухів, вул. Козацький Шлях, 108
163.9 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
33,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
233.7 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
62,94
Економія при броні: -4,34 грн
58,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 21-Б
319.5 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
36,69 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
391.8 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
51,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кам'янське, просп. Свободи, 32-Г
407.7 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
51,90
Економія при броні: -4,10 грн
47,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
432.2 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
61,24
Економія при броні: -3,53 грн
57,71 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сокиряни, вул. Перемоги, 11-А
438.0 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
58,80
Економія при броні: -8,90 грн
49,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Центральна, 75/2
465.0 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
36,33 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 71/1
508.4 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
33,51 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
545.6 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
33,40 грн
Центральна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 23
562.3 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
67,80 грн
Верона
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Бабаджаняна Маршала, 21
563.0 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
67,80 грн
Олександрія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 28
567.2 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
67,80 грн
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