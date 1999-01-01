Київ
Розчини, що застосовуються для корекції порушень електролітного балансу
B05B B01
Електроліти
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B01
АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B05
КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05B
РОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
B05B B
Розчини, що застосовуються для корекції порушень електролітного балансу
B05B B01
Електроліти
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Стерофундин ISO
Розчин для інфузій контейнер 500 мл №10
Б. Браун
від
401,92
грн
в 536 аптеках
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Розчин Рінгера
Розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
від
48,00
грн
в 466 аптеках
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Розчин Рінгера
Розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
від
63,68
грн
в 366 аптеках
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Плазмовен®
Розчин для інфузій флакон 500 мл №1
Дарниця ФФ
від
44,26
грн
в 327 аптеках
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Дарроу Розчин
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
від
61,16
грн
в 306 аптеках
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Стерофундин ISO
Розчин для інфузій контейнер 1000 мл №10
Б. Браун
від
635,92
грн
в 304 аптеках
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Рінгера розчин
Розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
від
35,85
грн
в 222 аптеках
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Трисоль
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від
42,71
грн
в 162 аптеках
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Ізосол
Розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
від
69,65
грн
в 158 аптеках
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Рінгера розчин
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Новофарм-Біосинтез
від
44,10
грн
в 148 аптеках
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Рінгера розчин
Розчин для інфузій контейнер 400 мл №1
від
46,93
грн
в 126 аптеках
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Рінгера розчин
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
від
47,45
грн
в 106 аптеках
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Розчин Рінгер-лактатний
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
від
69,69
грн
в 89 аптеках
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Хартмана розчин
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
від
73,72
грн
в 81 аптеці
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Хартмана розчин
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
від
38,31
грн
в 76 аптеках
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Ізосол
Розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
від
51,61
грн
в 73 аптеках
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Трисоль
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
від
44,84
грн
в 70 аптеках
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Рінгера розчин
Розчин для інфузій пакет 500 мл №1
Новофарм-Біосинтез
від
66,57
грн
в 67 аптеках
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Розчин Рінгер-лактатний
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від
45,27
грн
в 38 аптеках
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Рінгера розчин
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
від
60,00
грн
в 30 аптеках
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Виробник
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Інфузія
Артеріум Лтд
Б. Браун
Дарниця ФФ
Инфузия
Новофарм-Біосинтез
Фарматрейд
Юрия-Фарм
Юрія-Фарм
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