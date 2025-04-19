Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
4.8 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
60,87
Економія при броні: -3,16 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 32-Г
26.4 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
51,90
Економія при броні: -4,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 75/2
67.4 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
196.1 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
62,39
Економія при броні: -3,79 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
202.3 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 71/1
273.9 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Обухів, вул. Козацький Шлях, 108
363.8 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
379.2 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
58,90
Економія при броні: -1,90 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
380.1 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
60,10
Економія при броні: -9,13 грн
Центральна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 23
387.7 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Лаврухіна, 4
388.9 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
389.3 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Верона
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Бабаджаняна Маршала, 21
390.2 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Олександрія
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 28
392.1 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека24
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Ніжинська, 16
393.9 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 136
399.3 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
58,90
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Гонгадзе Георгія, 5
399.9 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 21-Б
525.2 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сокиряни, вул. Перемоги, 11-А
556.4 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
58,80
Економія при броні: -8,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:30
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
751.1 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія