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Дисоль (Disolum)
Дисоль (Disolum)
Львів
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:30
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
113.3 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
29,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Ужгород, вул. Капушанська, 21
184.7 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
57,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Великий Бичків, вул. Грушевського Михайла, 74
208.6 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
50,00
Економія при броні:
-13,50 грн
36,50
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 21-Б
284.7 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
36,69
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сокиряни, вул. Перемоги, 11-А
291.5 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
58,80
Економія при броні:
-8,90 грн
49,90
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 136
457.3 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
58,90
Економія при броні:
-9,00 грн
49,90
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Гонгадзе Георгія, 5
461.0 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
37,80
грн
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Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
462.1 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
59,10
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
466.0 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
37,80
грн
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Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Обухів, вул. Козацький Шлях, 108
472.0 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
33,60
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
474.7 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
55,50
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
476.3 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
58,90
Економія при броні:
-1,90 грн
57,00
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Київ, шосе Харківське, 144-В
477.1 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
60,10
Економія при броні:
-9,13 грн
50,97
грн
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Верона
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Бабаджаняна Маршала, 21
623.0 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
67,80
грн
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Центральна
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Одеса, просп. Лесі Українки, 23
624.8 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
67,80
грн
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Олександрія
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 28
626.4 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
67,80
грн
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Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 71/1
674.9 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
33,51
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
685.4 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
62,94
Економія при броні:
-4,34 грн
58,60
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 32-Г
783.4 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
51,90
Економія при броні:
-4,10 грн
47,80
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
814.0 км
Дисоль розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
62,01
Економія при броні:
-4,30 грн
57,71
грн
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