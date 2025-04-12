При одночасному застосуванні з препаратами для зовнішнього застосування можуть утворюватися нові сполуки з непередбачуваним ефектом.

Оскільки до складу препарату входить саліцилова кислота, то Пасту Теймурова не слід поєднувати з пероральним застосуванням препаратів, які містять ацетилсаліцилову кислоту та інші нестероїдні протизапальні засоби. Не застосовувати разом з бензоїл-пероксидом і місцевими ретиноїдами.

Саліцилова кислота може підвищити проникність шкіри для інших лікарських засобів для місцевого застосування і тим самим збільшити їх потрапляння в організм. Крім того, саліцилова кислота може посилити небажану дію метотрексату і гіпоглікемічну дію пероральних протидіабетичних препаратів - похідних сульфонілсечовини.

У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.