Паста Теймурова (Pasta Teimurovi)
Паста Теймурова інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 1 г пасти містить: кислоти борної — 0,07 г; натрію тетраборату — 0,07 г; кислоти саліцилової — 0,014 г; цинку оксиду — 0,25 г; гексаметилентетраміну — 0,035 г; розчину формальдегіду — 0,035 г; свинцю ацетату — 0,003 г; олії м'яти перцевої — 0,003 г;
допоміжні речовини: вода очищена, емульгатор № 1, тальк, гліцерин.
Лікарська форма
Паста.
Основні фізико-хімічні властивості: однорідна маса білого кольору або зі злегка сіруватим відтінком, приємного запаху. В процесі зберігання можливе виступання рідини на поверхні препарату.
Фармакотерапевтична група
Дерматологічні засоби. Код АТХ D11А А.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Властивості лікарського засобу зумовлені активними компонентами, що входять до його складу. Кислота борна, натрію тетраборат чинять антисептичну дію, кислота саліцилова — протимікробну, протизапальну та кератопластичну дію; цинку оксид та свинцю ацетат — адсорбуючу, протимікробну, в'яжучу дію; гексаметилентетрамін та формальдегід — дезінфікуючу, протимікробну, антимікотичну та дезодоруючу дію; ментол (що входить до складу олії м'яти перцевої) — охолоджувальну, судинорозширювальну дію.
Фармакокінетика.
Не вивчалася.
Показання
Мікози стоп, гіпергідроз, попрілості, підвищена пітливість.
Протипоказання
Підвищена чутливість до будь-яких компонентів препарату, хронічні захворювання нирок, гострі запальні захворювання шкіри та прилеглих тканин, пошкодження шкірних покривів у місці нанесення, спазмофілія, бронхіальна астма.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
При одночасному застосуванні з препаратами для зовнішнього застосування можуть утворюватися нові сполуки з непередбачуваним ефектом.
Оскільки до складу препарату входить саліцилова кислота, то Пасту Теймурова не слід поєднувати з пероральним застосуванням препаратів, які містять ацетилсаліцилову кислоту та інші нестероїдні протизапальні засоби. Не застосовувати разом з бензоїл-пероксидом і місцевими ретиноїдами.
Саліцилова кислота може підвищити проникність шкіри для інших лікарських засобів для місцевого застосування і тим самим збільшити їх потрапляння в організм. Крім того, саліцилова кислота може посилити небажану дію метотрексату і гіпоглікемічну дію пероральних протидіабетичних препаратів - похідних сульфонілсечовини.
У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.
Особливості застосування
Пасту Теймурова не слід наносити на великі ділянки тіла, відкриті рани, волосисту частину голови, при запальних захворюваннях шкіри. Не допускати потрапляння препарату в очі та на слизові оболонки. У випадку попадання пасти в очі треба видалити пасту марлевим тампоном і ретельно промити очі теплою водою.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Лікарський засіб протипоказаний у період вагітності або годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Препарат не впливає на здатність керувати транспортними засобами або працювати з іншими механізмами.
Спосіб застосування та дози
Лікарський засіб призначений для зовнішнього застосування. Уражені ділянки шкіри дорослим і дітям віком від 14 років обробляти 2-3 рази на добу, наносячи пасту тонким шаром. Не рекомендується наносити препарат на великі ділянки шкіри. Тривалість лікування визначається лікарем індивідуально та залежить від досягнутого ефекту і перебігу захворювання.
Діти
Не застосовувати дітям віком до 14 років.
Передозування
При тривалому застосуванні препарату на великих поверхнях можливі прояви передозування: головний біль, нудота, блювання, сплутаність свідомості, діарея, шкірні висипи. У цих випадках слід припинити застосування препарату, призначити дезінтоксикаційну та симптоматичну терапію.
Побічні реакції
Можливі головний біль, нудота, у тяжких випадках — блювання, сплутаність свідомості, запаморочення, шум у вухах, біль в епігастрії, ацидоз, пришвидшене дихання, діарея, олігурія; при нанесенні на великі ділянки шкіри можливий розвиток ниркової недостатності. Місцеві реакції: подразнення, біль, печіння, сухість шкіри. Можливі алергічні реакції, включаючи почервоніння шкіри, висипи, свербіж, кропив'янку, лущення шкіри, контактний дерматит, анафілактичні реакції, у тому числі шок, ангіоневротичний набряк.
У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування лікарського засобу та обов'язково звернутися до лікаря.
Термін придатності
1 рік 6 місяців.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 2 °С до 8 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
Паста по 25 г у тубах у пачці або без пачки.
Категорія відпуску
Без рецепта.