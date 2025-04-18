Паста Теймурова (Pasta Teimurovi)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 269 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
56,46
Економія при броні: -9,74 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
56,67
Економія при броні: -9,87 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
61,30
Економія при броні: -14,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
63,00
Економія при броні: -15,70 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
63,00
Економія при броні: -15,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
56,57
Економія при броні: -5,23 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
61,71
Економія при броні: -2,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
62,18
Економія при броні: -3,15 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
61,30
Економія при броні: -14,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"