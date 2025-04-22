Паста Теймурова (Pasta Teimurovi)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
61,30
Економія при броні: -14,30 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
59,65
Економія при броні: -1,79 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
61,30
Економія при броні: -14,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
61,30
Економія при броні: -14,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
57,95
Економія при броні: -12,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
58,12
Економія при броні: -4,68 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
61,30
Економія при броні: -14,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
57,29
Економія при броні: -11,53 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
56,10
Економія при броні: -10,34 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
61,30
Економія при броні: -14,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
56,78
Економія при броні: -10,98 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
61,30
Економія при броні: -14,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
61,30
Економія при броні: -14,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
57,94
Економія при броні: -9,72 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
56,50
Економія при броні: -10,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
57,79
Економія при броні: -3,34 грн