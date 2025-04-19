Паста Теймурова (Pasta Teimurovi)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 217 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
54,22
Економія при броні: -2,21 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
57,90
Економія при броні: -5,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
57,87
Економія при броні: -3,72 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
2.5 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
61,30
Економія при броні: -15,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
58,28
Економія при броні: -6,35 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
57,63
Економія при броні: -12,05 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
61,30
Економія при броні: -15,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
57,48
Економія при броні: -5,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
57,69
Економія при броні: -5,76 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
57,40
Економія при броні: -7,67 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
57,45
Економія при броні: -11,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
58,32
Економія при броні: -12,81 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
56,25
Економія при броні: -3,03 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
57,16
Економія при броні: -7,42 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
57,09
Економія при броні: -6,48 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
57,14
Економія при броні: -6,53 грн