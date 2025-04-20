Паста Теймурова (Pasta Teimurovi)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 133 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
66,60
Економія при броні: -20,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
57,40
Економія при броні: -11,83 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
56,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
57,42
Економія при броні: -3,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
57,02
Економія при броні: -11,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
53,56
Економія при броні: -8,03 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
57,24
Економія при броні: -11,71 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
61,30
Економія при броні: -15,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
56,88
Економія при броні: -11,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
55,51
Економія при броні: -10,01 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
63,00
Економія при броні: -17,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
58,19
Економія при броні: -12,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
55,01
Економія при броні: -9,51 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
66,60
Економія при броні: -20,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
55,52
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
56,00
Економія при броні: -6,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
61,30
Економія при броні: -15,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
56,33
Економія при броні: -9,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
58,01
Економія при броні: -12,41 грн