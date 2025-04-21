Паста Теймурова (Pasta Teimurovi)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 87 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
57,42
Економія при броні: -11,82 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
61,30
Економія при броні: -14,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
57,31
Економія при броні: -11,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
61,30
Економія при броні: -14,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
61,30
Економія при броні: -14,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
61,30
Економія при броні: -14,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
56,76
Економія при броні: -9,79 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
56,47
Економія при броні: -10,96 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
61,30
Економія при броні: -14,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
57,20
Економія при броні: -11,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
56,91
Економія при броні: -11,38 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
56,99
Економія при броні: -11,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
58,00
Економія при броні: -12,29 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
61,30
Економія при броні: -14,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
61,30
Економія при броні: -14,10 грн