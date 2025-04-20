Паста Теймурова (Pasta Teimurovi)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 166 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
60,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
56,32
Економія при броні: -1,92 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
57,24
Економія при броні: -11,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
61,30
Економія при броні: -15,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
58,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
56,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
61,30
Економія при броні: -15,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
56,32
Економія при броні: -1,93 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
63,00
Економія при броні: -17,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
55,06
Економія при броні: -9,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
56,55
Економія при броні: -10,76 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
56,60
Економія при броні: -7,79 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
61,09
Економія при броні: -9,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
56,52
Економія при броні: -7,71 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
58,12
Економія при броні: -6,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
56,68
Економія при броні: -2,55 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
56,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
56,63
Економія при броні: -4,88 грн