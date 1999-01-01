Київ
Засоби, що застосовуються у разі гіпергідрозу
D11A A10**

Інші засоби, що застосовуються при гіпергідрозі

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D11ІНШІ ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
D11AІНШІ ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
D11A AЗасоби, що застосовуються у разі гіпергідрозу
D11A A10**Інші засоби, що застосовуються при гіпергідрозі
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Формідрон
Формідрон
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Віола
від 41,81 грн
в 781 аптеці
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Паста Теймурова
Паста Теймурова
Паста туба 25 г в пачці №1
Тернофарм
від 46,21 грн
в 679 аптеках
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Формідрон
Формідрон
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон полімерний з розпилювачем 100 мл №1
від 43,74 грн
в 489 аптеках
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Формідрон
Формідрон
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон 50 мл №1
Віола
від 23,67 грн
в 332 аптеках
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Формідрон
Формідрон
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон 50 мл №1
Тернофарм
від 20,24 грн
в 191 аптеці
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Формідрон
Формідрон
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 50 мл №1
Фітофарм
від 23,10 грн
в 2 аптеках інших міст
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