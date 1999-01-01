D11A A10** Інші засоби, що застосовуються при гіпергідрозі

Сортування: По популярності Фільтр Формідрон Розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1 Віола Паста Теймурова Паста туба 25 г в пачці №1 Тернофарм Формідрон Розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон полімерний з розпилювачем 100 мл №1 Формідрон Розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон 50 мл №1 Віола Формідрон Розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон 50 мл №1 Тернофарм Формідрон Розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 50 мл №1 Фітофарм Форма випуску паста р-н спирт. д/зовн. застос. Пакування туба 25 г фл. 50 мл фл. 100 мл фл. полімер. з розпилювачем 100 мл фл. скляний 50 мл Виробник Віола Завод медпрепаратів експериментальний ІБОНХ ТОВ "Тернофарм" Фітофарм