Київ
Засоби, що застосовуються у разі гіпергідрозу
D11A A10**
Інші засоби, що застосовуються при гіпергідрозі
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D11
ІНШІ ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
D11A
ІНШІ ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
D11A A
Засоби, що застосовуються у разі гіпергідрозу
D11A A10**
Інші засоби, що застосовуються при гіпергідрозі
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Формідрон
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Віола
від
41,81
грн
в 781 аптеці
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Паста Теймурова
Паста туба 25 г в пачці №1
Тернофарм
від
46,21
грн
в 679 аптеках
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Формідрон
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон полімерний з розпилювачем 100 мл №1
від
43,74
грн
в 489 аптеках
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Формідрон
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон 50 мл №1
Віола
від
23,67
грн
в 332 аптеках
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Формідрон
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон 50 мл №1
Тернофарм
від
20,24
грн
в 191 аптеці
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Формідрон
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 50 мл №1
Фітофарм
від
23,10
грн
в 2 аптеках інших міст
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Форма випуску
паста
р-н спирт. д/зовн. застос.
Пакування
туба 25 г
фл. 50 мл
фл. 100 мл
фл. полімер. з розпилювачем 100 мл
фл. скляний 50 мл
Виробник
Віола
Завод медпрепаратів експериментальний ІБОНХ
ТОВ "Тернофарм"
Фітофарм
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