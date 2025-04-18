Паста Теймурова (Pasta Teimurovi)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 688 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
61,30
Економія при броні: -14,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
63,00
Економія при броні: -15,80 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
70,90
Економія при броні: -22,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
55,10
Економія при броні: -4,42 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
70,90
Економія при броні: -22,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
57,38
Економія при броні: -10,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
63,00
Економія при броні: -15,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
58,23
Економія при броні: -7,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
56,89
Економія при броні: -10,11 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
59,65
Економія при броні: -1,79 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
61,36
Економія при броні: -12,87 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
70,90
Економія при броні: -22,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
60,39
Економія при броні: -9,73 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
62,00
Економія при броні: -14,80 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
56,40
Економія при броні: -2,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Паста Теймурова паста туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
54,09
Економія при броні: -7,37 грн