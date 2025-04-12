Рідина нашкірна.

Основні фізико-хімічні властивості: густа, в'язка рідина від світло-жовтого до коричнево-жовтого кольору зі специфічним запахом. На повітрі не густіє і не висихає. Легко розчиняється у пропанолі і толуолі, практично не розчиняється у воді і спирті етиловому 96%. Змішується у всіх співвідношеннях з етиловим ефіром, хлороформом, оліями і рідким парафіном.