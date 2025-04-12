ВІНІЛІН® (БАЛЬЗАМ ШОСТАКОВСЬКОГО) (Vinilin® (balzamum Schostakowsky))
ВІНІЛІН ® інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: ефір полівінілбутиловий.
1 г Вініліну® (Бальзаму Шостаковського) містить 1 г ефіру полівінілбутилового.
Лікарська форма
Рідина нашкірна.
Основні фізико-хімічні властивості: густа, в'язка рідина від світло-жовтого до коричнево-жовтого кольору зі специфічним запахом. На повітрі не густіє і не висихає. Легко розчиняється у пропанолі і толуолі, практично не розчиняється у воді і спирті етиловому 96%. Змішується у всіх співвідношеннях з етиловим ефіром, хлороформом, оліями і рідким парафіном.
Фармакотерапевтична група
Засоби для лікування ран та виразкових уражень.
Код АТХ D03A X.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Вінілін® (Бальзам Шостаковського) має протимікробну дію, сприяє очищенню ран, регенерації та епітелізації тканин.
Фармакокінетика.
Антисептична дія зумовлена здатністю препарату дегідратувати мікробні клітини, викликаючи коагуляцію білка і загибель мікробних клітин. У результаті відновлення відбувається заміщення вогнищ некрозу специфічною та/або сполучною (має найвищий потенціал регенерації) тканиною.
Показання
При фурункулах, карбункулах, трофічних виразках, гнійних ранах, пораненнях м'яких тканин, опіках, обмороженнях, дерматитах та запальних захворюваннях шкіри.
Протипоказання
Індивідуальна підвищена чутливість організму до лікарського засобу.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не описана.
Особливості застосування
Можна застосовувати у вигляді 20% олійного розчину, у тому числі у поєднанні з іншими сумісними з Вініліном® лікарськими засобами (мазями на вазеліновій та інших основах, пастами та кремами).
Застосування у період вагітності або годування груддю
Інформація щодо застосування препарату у період вагітності або годування груддю відсутня, застосування препарату не рекомендується.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Відсутні дані про негативний вплив лікарського засобу на здатність керувати автотранспортом і обслуговувати рухомі механічні пристрої.
Спосіб застосування та дози
Застосовують для змочування серветок і безпосереднього нанесення на уражену поверхню, в чистому вигляді або у вигляді 20% розчину на персиковій чи інших рослинних оліях, а також у мазях. Частота застосування — 3–5 раз на добу.
Курс лікування визначається лікарем індивідуально.
Діти
Інформація щодо застосування препарату дітям відсутня, застосування препарату не рекомендується.
Передозування
Симптоми передозування не описані.
Побічні реакції
Дуже рідко — індивідуальна підвищена чутливість до препарату: можливі алергічні реакції, в основному місцевого характеру.
Термін придатності
5 років.
Умови зберігання
В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 50 г у банках або по 100 г у банках або флаконах.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПАТ «ВІТАМІНИ».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Ленінської Іскри, 31.