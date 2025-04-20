ВІНІЛІН® (БАЛЬЗАМ ШОСТАКОВСЬКОГО) (Vinilin® (balzamum Schostakowsky))
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 113 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
234,66
Економія при броні: -12,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
217,34
Економія при броні: -24,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
214,24
Економія при броні: -7,67 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
130,50
Економія при броні: -9,60 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
231,29
Економія при броні: -32,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
231,54
Економія при броні: -34,83 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
140,70
Економія при броні: -19,80 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
221,79
Економія при броні: -14,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
232,74
Економія при броні: -36,03 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
230,56
Економія при броні: -37,11 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн