ВІНІЛІН® (БАЛЬЗАМ ШОСТАКОВСЬКОГО) (Vinilin® (balzamum Schostakowsky))
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 137 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
230,42
Економія при броні: -10,39 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
215,92
Економія при броні: -9,01 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
204,56
Економія при броні: -17,05 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Привокзальна, 2
2.9 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн