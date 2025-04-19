ВІНІЛІН® (БАЛЬЗАМ ШОСТАКОВСЬКОГО) (Vinilin® (balzamum Schostakowsky))
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 163 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
217,53
Економія при броні: -25,29 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
226,57
Економія при броні: -34,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
132,30
Економія при броні: -9,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
223,00
Економія при броні: -19,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40
Економія при броні: -18,50 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
229,30
Економія при броні: -26,10 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
202,91
Економія при броні: -14,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,50
Економія при броні: -41,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
219,73
Економія при броні: -31,58 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
229,87
Економія при броні: -40,76 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
230,70
Економія при броні: -27,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
232,54
Економія при броні: -29,02 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
205,30
Економія при броні: -16,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
211,01
Економія при броні: -7,74 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
230,04
Економія при броні: -25,03 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
229,24
Економія при броні: -24,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
205,14
Економія при броні: -12,86 грн