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Активні речовини — “В”ВІНІЛІН* (VINILINUM*)

ВІНІЛІН* (VINILINUM*) Діюча речовина

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Знайдено: 2 препарати
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна, 100 г, флакон полімерний, в пачці, в пачці, № 1; Вітаміни
Вінілін® (бальзам Шостаковського) Рідина нашкірна, 100 г, флакон полімерний, в пачці, в пачці, № 1 Вітаміни
В 208 аптеках
від 151,25 грн
Ціни в аптеках
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна, 50 г, банка полімерна, в пачці, в пачці, № 1; Вітаміни
Вінілін® (бальзам Шостаковського) Рідина нашкірна, 50 г, банка полімерна, в пачці, в пачці, № 1 Вітаміни
В 159 аптеках
від 87,33 грн
Ціни в аптеках
Форма выпуска: жидкость накожная.