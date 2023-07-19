Активні речовини — “В”ВІНІЛІН* (VINILINUM*) ВІНІЛІН* (VINILINUM*) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 2 препарати Плитка Список Вінілін® (бальзам Шостаковського) Рідина нашкірна, 100 г, флакон полімерний, в пачці, в пачці, № 1 Вітаміни В 208 аптеках від 151,25 грн Ціни в аптеках Вінілін® (бальзам Шостаковського) Рідина нашкірна, 50 г, банка полімерна, в пачці, в пачці, № 1 Вітаміни В 159 аптеках від 87,33 грн Ціни в аптеках Форма випуску Форма выпуска: жидкость накожная. Препарати, які містять ВІНІЛІН* Форма випуску