ВІНІЛІН® (БАЛЬЗАМ ШОСТАКОВСЬКОГО) (Vinilin® (balzamum Schostakowsky))
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 137 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,10 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
235,70
Економія при броні: -15,80 грн
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,10 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,00
Економія при броні: -15,50 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,10 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,10 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
228,54
Економія при броні: -8,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,10 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
225,85
Економія при броні: -9,93 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
140,70
Економія при броні: -15,20 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,10 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
232,53
Економія при броні: -11,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,10 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
228,44
Економія при броні: -12,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,10 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
225,62
Економія при броні: -9,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
131,50
Економія при броні: -6,00 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
229,30
Економія при броні: -22,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,10 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
231,08
Економія при броні: -15,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
129,10
Економія при броні: -3,60 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
229,30
Економія при броні: -22,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,10 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
205,61
Економія при броні: -11,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,10 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,10 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
208,16
Економія при броні: -14,13 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,10 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Одеса, вул. Преображенська, 68
3.5 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма