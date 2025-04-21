ВІНІЛІН® (БАЛЬЗАМ ШОСТАКОВСЬКОГО) (Vinilin® (balzamum Schostakowsky))
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,10 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
140,70
Економія при броні: -14,20 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
232,09
Економія при броні: -20,66 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,10 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
140,70
Економія при броні: -14,20 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,10 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,10 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,10 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,10 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
231,65
Економія при броні: -20,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,10 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
226,18
Економія при броні: -28,39 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
132,10
Економія при броні: -5,60 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
230,79
Економія при броні: -20,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,10 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
230,63
Економія при броні: -20,01 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
129,10
Економія при броні: -2,60 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
144,20
Економія при броні: -17,70 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,10 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
140,70
Економія при броні: -14,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
231,43
Економія при броні: -29,66 грн