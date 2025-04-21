ВІНІЛІН® (БАЛЬЗАМ ШОСТАКОВСЬКОГО) (Vinilin® (balzamum Schostakowsky))
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,10 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
227,64
Економія при броні: -21,88 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,10 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,10 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,10 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,10 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
235,43
Економія при броні: -24,01 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,10 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
203,72
Економія при броні: -10,06 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,10
Економія при броні: -15,40 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,10 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,10 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,10 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,10 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,10 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
144,00
Економія при броні: -18,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,10 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
232,01
Економія при броні: -27,71 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,10 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
209,96
Економія при броні: -10,42 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 50 г банка полімерна №1
Софарма
141,10 грн
Вінілін® (бальзам Шостаковського) рідина нашкірна 100 г флакон полімерний №1
Софарма
244,60 грн