Якщо під час застосування препарату мають місце подразнення або підвищена чутливість, лікування слід припинити.

Коли зникає лупа чи ороговілість, лікування продовжують тільки кортикостероїдами.

У разі приєднання інфекції слід призначити відповідну терапію.

Побічні ефекти, які виникають при застосуванні системних кортикостероїдів, включаючи пригнічення функції кори наднирників, можуть відзначатися і при надмірному і тривалому застосуванні кортикостероїдів, особливо у педіатричній практиці.

Системна абсорбція місцевих кортикостероїдів та саліцилової кислоти збільшується при лікуванні значних ділянок шкіри, а також при застосуванні оклюзійних пов’язок.

При застосуванні на шкірі обличчя або дітям слід обмежити тривалість курсу терапії до 5 днів.

Слід уникати довготривалої терапії препаратом всім пацієнтам незалежно від віку.

При розвитку подразнення шкіри, у тому числі надмірної її сухості, слід припинити застосування препарату.

Кортикостероїди для зовнішнього застосування через деякі причини можуть викликати псоріаз, включаючи відновлення симптомів із наступним розвитком толерантності, ризиком виникнення пустульозного псоріазу та локальної системної токсичності внаслідок зниження захистної функції шкіри.

Пацієнти з розладами функції печінки чутливіші до системного впливу.

Місцеві кортикостероїди можуть спотворювати клінічну картину.

Можливий рецидив при перериванні лікування.

Може відбутися загострення інфекції, також може сповільнитися загоєння.

Препарат не застосовувати в офтальмології.

Слід уникати потрапляння препарату в очі та на слизові оболонки, ранові поверхні та виразки.

Протипоказане нанесення препарату на ділянки з атрофованою шкірою.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не вивчалась.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Безпека застосування місцевих глюкокортикостероїдів вагітним не доведена, тому призначення цієї групи лікарських засобів у період вагітності можливе лише у випадку, коли потенційна користь для жінки перевищує потенційний ризик для плода. У період вагітності препарати цієї групи не слід застосовувати у великих дозах або тривалий час.

Не з’ясовано, чи може місцеве застосування кортикостероїдів шляхом системної абсорбції призвести до появи їх у грудному молоці. Рішення щодо припинення грудного годування або припинення застосування препарату треба приймати з урахуванням необхідності застосування препарату для матері.

Діти. Препарат застосовувати дітям з 2 років. Тривалість лікування для дітей повинна бути зведена до мінімально можливого часу.

У дітей частіше виникають ознаки пригнічення гіпоталамо-гіпофізарно-адреналової системи і поява зовнішніх кортикостероїдних ефектів під впливом місцевих кортикостероїдів, ніж у дорослих пацієнтів. Це пов’язано з більшою абсорбцією препарату у дітей через більше значення співвідношення площі поверхні шкіри до маси тіла. У дітей, які отримують лікування топічними кортикостероїдами, можуть спостерігатися пригнічення гіпоталамо-гіпофізарно-адреналової системи, синдром Кушинга, лінійна затримка росту, недостатній приріст маси тіла, підвищення внутрішньочерепного тиску. Прояви адреналової супресії у дітей: низький рівень кортизолу плазми крові та відсутність відповіді на АКТГ-стимуляцію. Підвищення внутрішньочерепного тиску проявляється випинанням тім’ячка, головним болем, білатеральним набряком дисків зорових нервів.

Не застосовувати препарат під підгузники.