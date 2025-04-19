Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 279 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
255,18
Економія при броні: -31,42 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
254,76
Економія при броні: -31,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
261,03
Економія при броні: -37,16 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
246,60
Економія при броні: -22,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
244,40
Економія при броні: -20,40 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
257,32
Економія при броні: -39,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
259,71
Економія при броні: -41,84 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
250,20
Економія при броні: -26,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
259,03
Економія при броні: -40,74 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
257,76
Економія при броні: -39,47 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
258,59
Економія при броні: -45,55 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
254,71
Економія при броні: -42,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
256,74
Економія при броні: -44,92 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
252,25
Економія при броні: -24,36 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Бетасалік® мазь туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
261,29
Економія при броні: -48,25 грн